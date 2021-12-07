«Эвертон» выиграл впервые за 9 матчей, в дополнительное время вырвав победу у «Арсенала»
Бенитес: «Даже решения VAR не повлияли на победу «Эвертона»
Тренер – о матче с «Арсеналом»
14:42
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал BBC победу над «Арсеналом» в 15-м туре АПЛ.
«Это то, о чем я говорил с самого начала — болельщики и игроки вместе, так мы сильнее. Мы увидели дух команды, даже решения VAR не повлияли на нас. Мы идеально отреагировали, проявили характер, и в концовке фанаты получили удовольствие.
Важно верить в то, что играя так, как в этом матче, мы можем победить любую команду. Все дело в том, чтобы показывать характер в каждой игре. Это то, чего мы ждем, и, надеюсь, так будет до конца сезона».
Походу матча два гола Ришарлисона были отметены после просмотра VAR.
«Эвертон» выиграл впервые за девять матчей.
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