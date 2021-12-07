Бенитес: «Даже решения VAR не повлияли на победу «Эвертона»

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Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал BBC победу над «Арсеналом» в 15-м туре АПЛ.

Важно верить в то, что играя так, как в этом матче, мы можем победить любую команду. Все дело в том, чтобы показывать характер в каждой игре. Это то, чего мы ждем, и, надеюсь, так будет до конца сезона».