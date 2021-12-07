Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 8
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эвертон - Арсенал 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Хетафе - Атлетик 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 СК Днепр-1 - Черноморец 3:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 ПСЖ - Брюгге -:- Запланирован
19:45 РБ Лейпциг - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:00 Милан - Ливерпуль -:- Запланирован
22:00 Порту - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Аякс - Спортинг -:- Запланирован
22:00 Боруссия Дортмунд - Бешикташ -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Шериф -:- Запланирован
22:00 Реал - Интер -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Ювентус - Мальме -:- Запланирован
19:45 Зенит - Челси -:- Запланирован
22:00 Бавария - Барселона -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Динамо -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Вильярреал -:- Запланирован
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья -:- Запланирован
22:00 Вольфсбург - Лилль -:- Запланирован

Бенитес: «Даже решения VAR не повлияли на победу «Эвертона»

Тренер – о матче с «Арсеналом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:42
Бенитес: «Даже решения VAR не повлияли на победу «Эвертона»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал BBC победу над «Арсеналом» в 15-м туре АПЛ.

«Это то, о чем я говорил с самого начала — болельщики и игроки вместе, так мы сильнее. Мы увидели дух команды, даже решения VAR не повлияли на нас. Мы идеально отреагировали, проявили характер, и в концовке фанаты получили удовольствие.

Важно верить в то, что играя так, как в этом матче, мы можем победить любую команду. Все дело в том, чтобы показывать характер в каждой игре. Это то, чего мы ждем, и, надеюсь, так будет до конца сезона».


Походу матча два гола Ришарлисона были отметены после просмотра VAR.

«Эвертон» выиграл впервые за девять матчей.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эвертон Рафаэль Бенитес Арсенал Лондон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бенитес обыграл «Арсенал» с четырьмя командами в АПЛ
Бенитес обыграл «Арсенал» с четырьмя командами в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:50
«Эвертон» выиграл впервые за 9 матчей, в дополнительное время вырвав победу у «Арсенала»
«Эвертон» выиграл впервые за 9 матчей, в дополнительное время вырвав победу у «Арсенала»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:30
«Тоттенхэм» летом подпишет вратаря сборной Англии
«Тоттенхэм» летом подпишет вратаря сборной Англии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
6 декабря 15:41
А как же «Рома»? Моуриньо может вернуться в АПЛ
А как же «Рома»? Моуриньо может вернуться в АПЛ
Футбол Серия А (Италия)
5 декабря 22:42
«Арсенал» попробует заполучить звезду «Лилля»
«Арсенал» попробует заполучить звезду «Лилля»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
4 декабря 22:41
Скандал едва не омрачил рекорд Роналду. «Арсенал» потоптался по правилам Fair Play, но выиграть это не помогло
Послесловие
Скандал едва не омрачил рекорд Роналду. «Арсенал» потоптался по правилам Fair Play, но выиграть это не помогло
Футбол Премьер-Лига (Англия)
3 декабря 12:48

Новости: Футбол

Пиоли – о матче ЛЧ с «Ливерпулем»: «Нам придется рискнуть всем»
Пиоли – о матче ЛЧ с «Ливерпулем»: «Нам придется рискнуть всем»
Лига чемпионов UEFA
14:50
Бенитес: «Даже решения VAR не повлияли на победу «Эвертона»
Бенитес: «Даже решения VAR не повлияли на победу «Эвертона»
Премьер-Лига (Англия)
14:42
Петраков рассказал, как уже начал подготовку к Шотландии
Петраков рассказал, как уже начал подготовку к Шотландии
Сборная Украины
14:36
Кавани – главная летняя цель «Барселоны»
Кавани – главная летняя цель «Барселоны»
Примерa (Испания)
14:17
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Шериф». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Шериф». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
14:17
«Шахтер» U-19 вколотил шесть безответных мячей ровесникам из «Шерифа» в Юношеской лиге UEFA
«Шахтер» U-19 вколотил шесть безответных мячей ровесникам из «Шерифа» в Юношеской лиге UEFA
Лига чемпионов UEFA
14:06
Стал известен лучший тренер 17 тура УПЛ
Стал известен лучший тренер 17 тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
13:50
Экс-игрок «Шахтера»: «В игре с «Шерифом» Де Дзерби выпустит 4-5 украинцев в старте»
Экс-игрок «Шахтера»: «В игре с «Шерифом» Де Дзерби выпустит 4-5 украинцев в старте»
Лига чемпионов UEFA
13:44
Капитан «Реала» летом покинет клуб и уедет в Бразилию
Капитан «Реала» летом покинет клуб и уедет в Бразилию
Примерa (Испания)
13:28
Все новости

Популярные новости

Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
11
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
1
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
14
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юниоры. День 6. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юниоры. День 6. Видео трансляция
17:00
Кубок вызова. «Эпицентр-Подоляне» — «Пензудьор». Видео трансляция
WEB
TV
Кубок вызова. «Эпицентр-Подоляне» — «Пензудьор». Видео трансляция
18:00
Лига чемпионов. «Спарта» — «Регле». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Спарта» — «Регле». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Прометей» – «Девелопрес». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Прометей» – «Девелопрес». Видео трансляция
19:10
Лига чемпионов. «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Лександ» — «Фрелунда». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Лександ» — «Фрелунда». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Шериф». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Шериф». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Милан» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Милан» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
22:00
Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
8 декабря 18:30
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
8 декабря 22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
8 декабря 22:00
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
9 декабря 19:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00