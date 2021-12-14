Бенитес хочет купить Миколенко в «Эвертон», но тренера могут уволить из команды

Защитник может остаться в «Динамо»

Фото: ФК Динамо

Трансфер защитника «Динамо» Виталия Миколенко пока далек от завершения в «Эвертон».

Сообщается, что украинец – кандидатура тренера «ирисок» Рафаэля Бенитеса, который хочет усилить левый фланг в команде. Впрочем, есть одна проблема.

Сам испанец может вскоре быть уволен из клуба. Все из-за неудачных результатов, где «Эвертон» выиграл лишь раз за последние 10 матчей.

Миколенко можно будет подписать лишь в январе и не факт, что Бенитес сможет остаться до тех пор в команде. «Эвертон» сыграет с «Челси» и «Лестером» в ближайших матчах. В случае увольнения испанца, трансфер украинца будет оценен другими тренерами.

«Ириски» в таблице занимают 14-е место.