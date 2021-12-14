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Бенитес хочет купить Миколенко в «Эвертон», но тренера могут уволить из команды
Защитник может остаться в «Динамо»
14 декабря 17:50
Фото: ФК Динамо
Трансфер защитника «Динамо» Виталия Миколенко пока далек от завершения в «Эвертон».
Сообщается, что украинец – кандидатура тренера «ирисок» Рафаэля Бенитеса, который хочет усилить левый фланг в команде. Впрочем, есть одна проблема.
Сам испанец может вскоре быть уволен из клуба. Все из-за неудачных результатов, где «Эвертон» выиграл лишь раз за последние 10 матчей.
Миколенко можно будет подписать лишь в январе и не факт, что Бенитес сможет остаться до тех пор в команде. «Эвертон» сыграет с «Челси» и «Лестером» в ближайших матчах. В случае увольнения испанца, трансфер украинца будет оценен другими тренерами.
«Ириски» в таблице занимают 14-е место.
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