Бенитес: «Миколенко – будущее «Эвертона»

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Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес поделился мыслями пресс-службе клуба о двух трансферах команды, включая переход Виталия Миколенко.

И это игроки не только на сегодня, но и на будущее. Они еще будут прогрессировать. Не хочу сейчас оказывать на них давление, им еще предстоит изучить АПЛ.

Но Миколенко и Петтерсон - это будущее клуба. Это точно».