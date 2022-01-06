Миколенко – об АПЛ: «Мне нужно время на адаптацию»
Бенитес: «Миколенко – будущее «Эвертона»
Тренер поделился мыслями о двух трансферах команды
16:27
Фото: Everton
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес поделился мыслями пресс-службе клуба о двух трансферах команды, включая переход Виталия Миколенко.
«Нам нужен баланс между защитой и атакой. Очень важно, чтобы игроки обороны могли поддерживать атаку. И мы взяли двух энергичных молодых защитников, для меня это необходимо. Надеюсь, они добавят нам свежести и увеличат конкуренцию. Виталий и Натан обладают теми характеристиками, которые нам нужны.
И это игроки не только на сегодня, но и на будущее. Они еще будут прогрессировать. Не хочу сейчас оказывать на них давление, им еще предстоит изучить АПЛ.
Но Миколенко и Петтерсон - это будущее клуба. Это точно».
У Миколенко в контракте есть обязательство выучить английский язык.
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