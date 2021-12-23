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Бенитес – о конкуренте Миколенко: «В этот момент он в составе»

Украинец перейдет в «Эвертон» не раньше января
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:52
Бенитес – о конкуренте Миколенко: «В этот момент он в составе»
Люка Динь / фото - The Sun

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал для Liverpool Echo положение в клубе левого защитника Люки Диня, на чью позицию будет куплен у «Динамо» Виталий Миколенко:

«Не знаю, что случится перед матчем, но в этот момент он в составе. Хочу внести ясность – Динь с самого начала был ключевым игроком для нас. Он важный игрок, много работает во время матчей и тренировок. Дело не в менеджере или игроке, а в фанатах и ​​клубе.

Люка – наш игрок. О нем могут говорить другие люди, но моя главная задача – сосредоточиться на тех игроках, которые у меня есть, и на тех, которые доступны. Люка – один из таких игроков, так что, надеюсь, он будет доступен для матча с «Бернли».

На данный момент «ириски» испытывают проблемы из-за коронавируса. Перед грядущим матчем АПЛ в распоряжении Бенитеса лишь 12 игроков, из которых 9 – полевые.

По недавней информации, переход Миколенко в «Эвертон» – это решенный вопрос. О трансфере объявят в январе – после открытия зимнего окна.

Павел Харченко
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Теги

Эвертон Виталий Миколенко Рафаэль Бенитес

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