Миколенко, поспеши! «Эвертону» придется играть с «Бернли», имея лишь 12 игроков основной команды
Бенитес – о конкуренте Миколенко: «В этот момент он в составе»
Украинец перейдет в «Эвертон» не раньше января
21:52
Люка Динь / фото - The Sun
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал для Liverpool Echo положение в клубе левого защитника Люки Диня, на чью позицию будет куплен у «Динамо» Виталий Миколенко:
«Не знаю, что случится перед матчем, но в этот момент он в составе. Хочу внести ясность – Динь с самого начала был ключевым игроком для нас. Он важный игрок, много работает во время матчей и тренировок. Дело не в менеджере или игроке, а в фанатах и клубе.
Люка – наш игрок. О нем могут говорить другие люди, но моя главная задача – сосредоточиться на тех игроках, которые у меня есть, и на тех, которые доступны. Люка – один из таких игроков, так что, надеюсь, он будет доступен для матча с «Бернли».
На данный момент «ириски» испытывают проблемы из-за коронавируса. Перед грядущим матчем АПЛ в распоряжении Бенитеса лишь 12 игроков, из которых 9 – полевые.
По недавней информации, переход Миколенко в «Эвертон» – это решенный вопрос. О трансфере объявят в январе – после открытия зимнего окна.
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