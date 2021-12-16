Бенитес – о трансферах «Эвертона»: «Посмотрим, что мы можем сделать»

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Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес намекнул Sky Sports, что в команду могут прийти новички уже в январе.

Что чувствует в последние годы любой болельщик «Эвертона»: успех или разочарование? Вы знаете ответ. У меня много поклонников, которые говорят мне то же самое. Они знают, что проблемы нельзя решить всего за пять месяцев.

Когда я разговариваю с владельцем, председателем правления и главным исполнительным директором почти каждый день, мы говорим о том, что мы хотим сделать в будущем, а не только в настоящем.

Мы думаем о январском окне, и не только, посмотрим, что мы можем сделать, чтобы сделать команду сильнее».