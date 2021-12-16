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Бенитес – о трансферах «Эвертона»: «Посмотрим, что мы можем сделать»

В команду может перейти Миколенко
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:30
Бенитес – о трансферах «Эвертона»: «Посмотрим, что мы можем сделать»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес намекнул Sky Sports, что в команду могут прийти новички уже в январе.

«Я разговаривал с владельцем. У меня были встречи с председателем совета директоров, исполнительным директором, и они поддерживают меня. Они пробовали менять тренеров, пытались что-то изменить, но это не сработало.

Что чувствует в последние годы любой болельщик «Эвертона»: успех или разочарование? Вы знаете ответ. У меня много поклонников, которые говорят мне то же самое. Они знают, что проблемы нельзя решить всего за пять месяцев.

Когда я разговариваю с владельцем, председателем правления и главным исполнительным директором почти каждый день, мы говорим о том, что мы хотим сделать в будущем, а не только в настоящем.

Мы думаем о январском окне, и не только, посмотрим, что мы можем сделать, чтобы сделать команду сильнее».


В команду может перейти защитник «Динамо».

«Эвертон» идет 14-м в таблице АПЛ.

Андрей Усмонов
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Теги

Эвертон Рафаэль Бенитес

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