«Челси – «Эвертон»: прогноз на матч
Бенитес – о трансферах «Эвертона»: «Посмотрим, что мы можем сделать»
В команду может перейти Миколенко
13:30
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес намекнул Sky Sports, что в команду могут прийти новички уже в январе.
«Я разговаривал с владельцем. У меня были встречи с председателем совета директоров, исполнительным директором, и они поддерживают меня. Они пробовали менять тренеров, пытались что-то изменить, но это не сработало.
Что чувствует в последние годы любой болельщик «Эвертона»: успех или разочарование? Вы знаете ответ. У меня много поклонников, которые говорят мне то же самое. Они знают, что проблемы нельзя решить всего за пять месяцев.
Когда я разговариваю с владельцем, председателем правления и главным исполнительным директором почти каждый день, мы говорим о том, что мы хотим сделать в будущем, а не только в настоящем.
Мы думаем о январском окне, и не только, посмотрим, что мы можем сделать, чтобы сделать команду сильнее».
В команду может перейти защитник «Динамо».
«Эвертон» идет 14-м в таблице АПЛ.
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