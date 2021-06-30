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Бенитес – второй тренер в истории, который возглавлял «Ливерпуль» и «Эвертон»

Испанец стал тренером «ирисок»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:28
Бенитес – второй тренер в истории, который возглавлял «Ливерпуль» и «Эвертон»
Фото: Everton FC

«Эвертон» объявил о назначении главным тренером Рафаэля Бенитеса.

Таким образом, испанский специалист вошел в историю АПЛ. Он стал вторым тренером, который поработает в обеих ливерпульских командах.

Впервые это сделал Уильям Барклай более 130 лет назад. С 1888 по 1889 год он возглавлял «Эвертон», а с 1892 по 1896 работал в «Ливерпуле», сообщает Opta.

В «Ливерпуле» Бенитес провел шесть лет, выиграв с клубом Лигу чемпионов.

Андрей Усмонов
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Теги

Рафаэль Бенитес Эвертон Ливерпуль

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