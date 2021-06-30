Бенитес – второй тренер в истории, который возглавлял «Ливерпуль» и «Эвертон»

Испанец стал тренером «ирисок»

Фото: Everton FC

«Эвертон» объявил о назначении главным тренером Рафаэля Бенитеса.

Таким образом, испанский специалист вошел в историю АПЛ. Он стал вторым тренером, который поработает в обеих ливерпульских командах.

Впервые это сделал Уильям Барклай более 130 лет назад. С 1888 по 1889 год он возглавлял «Эвертон», а с 1892 по 1896 работал в «Ливерпуле», сообщает Opta.

В «Ливерпуле» Бенитес провел шесть лет, выиграв с клубом Лигу чемпионов.