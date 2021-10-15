Джеррард: «Не хочу реагировать на слухи о «Ньюкасле»
Бенитес заявил, что не вернется в «Ньюкасл»
Испанец сосредоточен на работе в «Эвертоне»
17:45
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес не покинет команду.
Испанец ответил Sky Sports на вопрос, рассматривает ли он возвращение в «Ньюкасл» и стоит ли нынешнему его клубу думать о его замене.
«Им не стоит волноваться насчет этого. Я хочу остаться в «Эвертоне», я счастлив здесь. Я сдержу свое слово и продолжу работать в нынешнем клубе».
Бенитес работал в «Ньюксле» с 2016 по 2019-й годы. Правда, он поругался с бывшим владельцем клуба Майком Эшли.
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