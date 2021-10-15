Бенитес заявил, что не вернется в «Ньюкасл»

Испанец сосредоточен на работе в «Эвертоне»

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес не покинет команду.

Испанец ответил Sky Sports на вопрос, рассматривает ли он возвращение в «Ньюкасл» и стоит ли нынешнему его клубу думать о его замене.

«Им не стоит волноваться насчет этого. Я хочу остаться в «Эвертоне», я счастлив здесь. Я сдержу свое слово и продолжу работать в нынешнем клубе».

Бенитес работал в «Ньюксле» с 2016 по 2019-й годы. Правда, он поругался с бывшим владельцем клуба Майком Эшли.

Новыми владельцами «Ньюкасла» стали саудовцы.