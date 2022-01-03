Бенитесу срочно нужен Миколенко. Тренер «Эвертона» пожаловался на игру команды в обороне

«Ириски» уступили дома «Брайтону»

Рафаэль Бенитес / Фото: Getty Images

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался об игре команды в обороне в матче с «Брайтоном» (2:3) в АПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба «ирисок».

«Я озабочен турнирной ситуацией. Нужно улучшать нашу игру, особенно в обороне. Команда пытается что-то сделать, но нам не хватает квалифицированных решений в важные моменты. Плюс пропускаем странные голы.

Усиление? Это сложно. Нужно приглашать тех, кто хочет за нас выступать и готов прямо сейчас помогать команде».



Напомним, перед матчем против «Брайтона» «Эвертон» презентовалукраинского защитника Виталия Миколенко.