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Бенитесу срочно нужен Миколенко. Тренер «Эвертона» пожаловался на игру команды в обороне

«Ириски» уступили дома «Брайтону»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:56
Бенитесу срочно нужен Миколенко. Тренер «Эвертона» пожаловался на игру команды в обороне
Рафаэль Бенитес / Фото: Getty Images

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался об игре команды в обороне в матче с «Брайтоном» (2:3) в АПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба «ирисок».

«Я озабочен турнирной ситуацией. Нужно улучшать нашу игру, особенно в обороне. Команда пытается что-то сделать, но нам не хватает квалифицированных решений в важные моменты. Плюс пропускаем странные голы.

Усиление? Это сложно. Нужно приглашать тех, кто хочет за нас выступать и готов прямо сейчас помогать команде».


Напомним, перед матчем против «Брайтона» «Эвертон» презентовалукраинского защитника Виталия Миколенко.

Петр Приходько
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Теги

Эвертон Рафаэль Бенитес

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