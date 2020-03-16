Бензема: «Аталанта» – дисциплинированная команда, но мы постараемся показать топ-уровень»
Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Слова француза передает официальный сайт UEFA.
Будем играть с желанием одержать победу в важном для каждого из нас матче. Это будет очень сложно, потому что нам противостоит непростой соперник.
«Аталанта» – дисциплинированная команда, но мы должны придерживаться своей философии, играть быстро. Мы выйдем на поле с мыслями о победе и постараемся показать футбол топ-уровня.
Также Бензема высказался по поводу отсутствия вингера Эдена Азара в данном поединке из-за травмы.
Эдену после перехода в «Реал» не очень везло с травмами. Мне обидно за него, потому что это топ-футболист, который способен нам очень помочь.
Думаю, он тоже не в восторге от всего этого. Надеюсь, Эден вернется в строй как можно скорее, потому что он нам нужен.
Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Реал» Мадрид – «Аталанта». Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.