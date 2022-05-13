Бензема догнал Рауля по голам за «Реал». Выше – только Роналду

Француз проводит сверхрезультативный сезон

Карим Бензема / Фото: Getty Images

Нападающий «Реала» Карим Бензема догнал Рауля по голам за мадридский клуб, сообщает Squawka.

Бензема забил один из мячей «Реала» в матче с «Леванте» (6:0) в последнем туре чемпионата Испании. Теперь у него 323 гола, как и у Рауля.

На первом месте по голам за «Реал» – Криштиану Роналду (450 забитых мячей).

Бензема выступает за «Реал» с 2009-го года, в нынешнем сезоне у него 43 гола и 14 ассистов в 43 матчах.