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Бензема договорился с «Реалом» о подписании нового контракта
Нынешнее соглашение француза истекает по завершении сезона
15:18
Карим Бензема / Фото - eurosport«Реал» договорился с форвардом Каримом Бензема о продлении сотрудничества. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Николо Скира.
Действующий контракт между мадридским клубом и 33-летним французом истекает в июне 2022 года. Сделка будет продлена еще на сезон.
Накануне Бензема сыграл за «Реал» свой 560-й матч и по этому показателю вошел в топ-10 в истории клуба, обойдя экс-защитника Мичела Сальгадо – 559 игр.
По истечению этого соглашение французу будет уже 35 лет, так что «сливочных» помимо продления, стоит задуматься о поиске равносильной замены.
Ранее «Реал» официально объявил о продлении контракта с правым защитником Дани Карвахалем.
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