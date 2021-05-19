Бензема вернулся в сборную Франции спустя 6 лет
Бензема: «Горжусь возвращением в сборную Франции»
Форвард впервые за 6 лет сыграет за национальную команду
19 мая 09:02
Фото: AFP
Нападающий Карим Бензема через свой twitter отреагировал на возвращение в сборную Франции.
«Очень горжусь возвращением в сборную Франции и оказанным мне доверием.
Благодарю свою семью, своих друзей, мой клуб, а также всех, кто всегда поддерживал меня и давал мне силы каждый день».
Форвард впервые за 6 лет сыграет за Францию.
Были слухи, что Бензема хотел играть за сборную Алжира.
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