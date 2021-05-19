Бензема: «Горжусь возвращением в сборную Франции»

Форвард впервые за 6 лет сыграет за национальную команду

Фото: AFP

Нападающий Карим Бензема через свой twitter отреагировал на возвращение в сборную Франции.

«Очень горжусь возвращением в сборную Франции и оказанным мне доверием. Благодарю свою семью, своих друзей, мой клуб, а также всех, кто всегда поддерживал меня и давал мне силы каждый день».

Форвард впервые за 6 лет сыграет за Францию.

Были слухи, что Бензема хотел играть за сборную Алжира.