Бензема: «Каждый, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе»

Француз с уважение относится к аргентинскому форварду

Карим Бензема и Лионель Месси / фото - ESPN

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил Telefoot на вопрос, преуспеет ли Лионель Месси в ПСЖ:

«Как это он не преуспеет? Нужно время адаптироваться. Он не забивает много, но посмотрите, что Лионель делает на поле. В любом случае нельзя так критиковать игрока. Каждый, кто критикует Месси, на самом деле ничего не понимает в футболе».

Француз длительное время противостоял Месси на полях Испании, где они играли друг против друга за «Реал» и «Барселону» с 2009-го по это лето.

В текущем сезоне аргентинец проходит не самую простую адаптацию в ПСЖ. За 15 матчей он забил пять голов и отметился шестью ассистами.

Напомним, Месси написал сообщение английскому телевизионному эксперту, где назвал того ослом.