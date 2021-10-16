Бензема: «Класико остается лучшим матчем в футболе»

Карим Бензема / фото - therealchamps.com

Форвард «Реала» Карим Бензема высказался о предстоящем матче с «Барселоной».

Француза цитирует ESPN:

Нет подходящего момента для класико. Такая команда, как «Барса» или любая другая топ-команда, может плохо сыграть, а затем прийти в норму. Это матч, к которому мы не можем относиться легкомысленно, даже если соперник пока не играл хорошо».