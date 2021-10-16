Бензема: «Я с детства думал о получении «Золотого мяча»
Бензема: «Класико остается лучшим матчем в футболе»
Форвард «Реала» высказался о предстоящей игре с «Барселоной»
16 октября 07:15
Карим Бензема / фото - therealchamps.com
Форвард «Реала» Карим Бензема высказался о предстоящем матче с «Барселоной».
Француза цитирует ESPN:
«Для меня все то же самое. Класико остается лучшим матчем в футболе. Неважно, какие игроки на поле, кто ушел или кто пришел. «Реал» – «Барса» – историческое событие. Имена меняются, до этого, например, играли Зидан, Роналдиньо, Роналдо, Это′О. «Реал» – «Барса» есть «Реал» – «Барса».
Нет подходящего момента для класико. Такая команда, как «Барса» или любая другая топ-команда, может плохо сыграть, а затем прийти в норму. Это матч, к которому мы не можем относиться легкомысленно, даже если соперник пока не играл хорошо».
Карим Бензема заявил, что хотел бы сыграть с Килианом Мбаппе за «Реал».
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