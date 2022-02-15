Винисиус – о Бензема: «Таких футболистов я видел только в видеоиграх»
Бензема: «Люди всегда ждут от Месси голов. Неймар – тоже топовый игрок»
Форвард «Реала» – о грядущем матче с ПСЖ в Лиге чемпионов
11:00
Карим Бензема / Фото - eurosportНападающий «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ.
Цитирует француза официальный сайт UEFA.
«Сыграть против Мбаппе будет очень увлекательно. Месси? Это невероятный футболист, люди всегда от него ждут голов, и я неоднократно видел своими глазами, на что он способен. Завтра в нашем противостоянии будет новая глава. Неймар – тоже топовый игрок. Не знаю, будет ли он полностью готов выйти на поле, но для ПСЖ его возвращение в строй – прекрасная новость».
Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция ПСЖ – «Реал».
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