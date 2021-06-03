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Бензема: «Мбаппе был бы желанным игроком в «Реале»

Форвард ПСЖ сменит клуб?
Футбол Лига 1 (Франция)
09:56
Бензема: «Мбаппе был бы желанным игроком в «Реале»
Килиан Мбаппе / Фото: Eurosport

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал». Слова форварда приводит Marca.

«Он был бы желанным игроком в «Реале». Килиан обладает соответствующим мастерством, он невероятен.

Мне довелось потренироваться с ним. Он обладает высокой скоростью, он очень-очень хороший нападающий».


Ранее Мбаппе назвал лучший матч в своей карьере.

Петр Приходько
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Теги

Килиан Мбаппе Карим Бензема Реал Мадрид (футбол) ПСЖ

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