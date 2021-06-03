FIFA наказала ПСЖ за нарушение при трансфере
Бензема: «Мбаппе был бы желанным игроком в «Реале»
Форвард ПСЖ сменит клуб?
09:56
Килиан Мбаппе / Фото: Eurosport
Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал». Слова форварда приводит Marca.
«Он был бы желанным игроком в «Реале». Килиан обладает соответствующим мастерством, он невероятен.
Мне довелось потренироваться с ним. Он обладает высокой скоростью, он очень-очень хороший нападающий».
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