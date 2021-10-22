Бензема может оказаться в тюрьме за несколько дней до вручения «Золотого мяча»

Репутации форварда может быть нанесен непоправимый ущерб

Карим Бензема / фото - FFF

20 октября начался судовой процесс по делу о шантаже экс-игрока сборной Франции Маттье Вальбуэна.

В деле был замешан форвард «Реала» Карим Бензема, который по словам обвинения выступал посредником в деле.

Как ранее стало известно, прокурор требует для игрока «сливочных» 10 месяцев тюремного заключения условно и штраф в 75 тысяч евро. Максимальное наказание, которое может получить француз – 5 лет за решеткой.

Как сообщает RMC Sport, приговор будет вынесен 24 ноября – за несколько дней до церемонии вручения «Золотого мяча», где нападающий считается одним из фаворитов.

Если нападающего признают виновным, то это может конкретно подмочить его репутацию и повлиять на результаты голосования.