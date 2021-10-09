Бензема обогнал Зидана по голам за сборную Франции
Бензема: «Мы создали более тридцати моментов с «Шерифом», но проиграли. Ни к кому нельзя относиться легкомысленно»
Форвард вспомнил провальный матч
9 октября 16:50
Фото: Marca
Нападающий «Реала» Карим Бензема вспомнил AS провальный матч команды с «Шерифом» в Лиге чемпионов.
«Нам просто нужно как можно быстрее оставить эту игру позади. Как я уже говорил ранее, сезон только начался, и заслуга «Шерифа», который сыграл хорошо, несмотря на то, что у него было всего два удара в створ. Мы создали более тридцати моментов для набора очков, но это просто показывает, что к любой игре нельзя относиться легкомысленно.
«Реал» начинает каждую игру в качестве фаворита».
Бензема попал в список номинантов на «Золотой мяч».
«Реал» лидирует в Ла Лиге.
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