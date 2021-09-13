Бензема назвал футболиста, с которым ему особенно нравится играть в «Реале»
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал для клубной пресс-службы победу над «Сельтой» (5:2) в первом за полтора года матче на домашнем стадионе, и особенно выделил партнера по команде Винисиуса:
«Это был особенный вечер, приятно вернуться на родной стадион и подарить болельщикам отличное выступление. Их поддержка очень важна, и мы хотим отплатить им за это. Матч был немного странным, т.к. в первой половине нам пришлось адаптироваться к игре со своими болельщиками. Во втором тайме мы сделали всё, чтобы одержать победу.
Я всегда говорю, что нам нужна поддержка фанатов, они дали нам всё, и это было видно во втором тайме. Думаю, нам нужно больше работать в защите, чтобы меньше пропускать. Мы собираемся побеждать, забивая много мячей, и меньше при этом пропуская. Надо работать и тренироваться. Но главное - три очка.
Я очень комфортно себя чувствую в «Мадриде», ощущая поддержку президента, тренера, товарищей по команде и болельщиков. Я счастлив, если я помогаю команде своими голами.
Винисиус - феномен! Мне очень нравится играть с ним. Он всегда демонстрировал, что может выступать за «Реал Мадрид».
Камавинга очень хорош и он сможет многое дать нашей команде. Забить гол в дебютном матче – это особый момент для любого футболиста.
Модрич один из лучших полузащитников мира. Он очень многое даёт нашей команде».
Француз поучаствовал в 4 голах команды (хет-трик и голевая передача на Винисиуса). Бразилец же забил победный гол и заработал пенальти, с которого Бензема установил окончательный счет. Форвард после этого матча вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Примеры.
Камавинга дебютировал в футболке «сливочных» и отметился забитым мячом, добив в пустые после хитрого сольного прохода от Луки Модрича.
Напомним, ранее тренер мадридцев Карло Анчелотти оценил атакующий потенциал своей команды.
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