Бензема назвал футболиста, с которым ему особенно нравится играть в «Реале»

Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал для клубной пресс-службы победу над «Сельтой» (5:2) в первом за полтора года матче на домашнем стадионе, и особенно выделил партнера по команде Винисиуса:

Я всегда говорю, что нам нужна поддержка фанатов, они дали нам всё, и это было видно во втором тайме. Думаю, нам нужно больше работать в защите, чтобы меньше пропускать. Мы собираемся побеждать, забивая много мячей, и меньше при этом пропуская. Надо работать и тренироваться. Но главное - три очка.

Я очень комфортно себя чувствую в «Мадриде», ощущая поддержку президента, тренера, товарищей по команде и болельщиков. Я счастлив, если я помогаю команде своими голами.

Винисиус - феномен! Мне очень нравится играть с ним. Он всегда демонстрировал, что может выступать за «Реал Мадрид».

Камавинга очень хорош и он сможет многое дать нашей команде. Забить гол в дебютном матче – это особый момент для любого футболиста.

Модрич один из лучших полузащитников мира. Он очень многое даёт нашей команде».