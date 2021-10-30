Обладатель «Золотого мяча» вернулся в общую группу «Реала» и сыграет с «Шахтером»
Бензема не попал в заявку на матч Примеры накануне игры с «Шахтером»
Француз пропустит встречу по решению тренера
30 октября 09:04
Карим Бензема / фото - Real Madrid CF
В матче 12-го тура Примеры «Реал» на выезде сыграет с «Эльче».
Главная звезда «сливочных» Карим Бензема не попал в заявку на эту игру.
Как сообщает Cadena COPE, у игрока нет повреждения, а Карло Анчелотти просто решил дать отдых лучшему бомбардиру и ассистенту команды.
Француз будет наблюдать за игрой с трибун, но в среду сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».
Напомним, обладатель «Золотого мяча» вернулся в общую группу «Реала» и сыграет с «горняками».
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