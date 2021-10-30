Бензема не попал в заявку на матч Примеры накануне игры с «Шахтером»

Француз пропустит встречу по решению тренера

Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

В матче 12-го тура Примеры «Реал» на выезде сыграет с «Эльче».

Главная звезда «сливочных» Карим Бензема не попал в заявку на эту игру.

Как сообщает Cadena COPE, у игрока нет повреждения, а Карло Анчелотти просто решил дать отдых лучшему бомбардиру и ассистенту команды.

Француз будет наблюдать за игрой с трибун, но в среду сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

Напомним, обладатель «Золотого мяча» вернулся в общую группу «Реала» и сыграет с «горняками».