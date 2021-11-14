Бензема – о 8:0 с Казахстаном: «Знали, что соперник слабее нас»

«Трехцветные» не оставили оппоненту даже малейшего шанса

Карим Бензема / фото - FFF

Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал для L`Equipe разгромную победу над Казахстаном (8:0) в матче отбора на чемпионат мира 2022:

«Мы знали, что соперник слабее нас, поэтому нужно было успешно проходить отбор. Мы сделали это, доставили удовольствие нашим болельщикам. Это радует. Мы показали, что можем был расслабленными и решительными одновременно. Рад, что пробился на второй для себя чемпионат мира».

«Ле Бле» добыли путевку на мундиаль за тур до конца квалификации.

Сам Бензема оформил дубль в ворота казахов, а его партнер по атаке – Килиан Мбаппе отгрузил 4 мяча.

Французы решили свои турнирные задачи, но от их игры будет зависеть судьба Украины в отборе ЧМ-2022.