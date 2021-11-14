Тренер Казахстана – о 0:8 с Францией: «Мы не дожили до конца»
Бензема – о 8:0 с Казахстаном: «Знали, что соперник слабее нас»
«Трехцветные» не оставили оппоненту даже малейшего шанса
Карим Бензема / фото - FFF
Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал для L`Equipe разгромную победу над Казахстаном (8:0) в матче отбора на чемпионат мира 2022:
«Мы знали, что соперник слабее нас, поэтому нужно было успешно проходить отбор. Мы сделали это, доставили удовольствие нашим болельщикам. Это радует.
Мы показали, что можем был расслабленными и решительными одновременно. Рад, что пробился на второй для себя чемпионат мира».
«Ле Бле» добыли путевку на мундиаль за тур до конца квалификации.
Сам Бензема оформил дубль в ворота казахов, а его партнер по атаке – Килиан Мбаппе отгрузил 4 мяча.
Французы решили свои турнирные задачи, но от их игры будет зависеть судьба Украины в отборе ЧМ-2022.
Комментарии 0