Бензема – о «Золотом мяче»: «Я многое сделал за последние 3-4 года и продолжаю играть на высоком уровне»

Карим Бензема / фото - news.in-24.com

Нападающий «Реала» Карим Бензема оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».

Француза цитирует ESPN:

Я многое сделал за последние 3-4 года и продолжаю играть на высоком уровне. Во время матчей я не думаю о «Золотом мяче». Я думаю о том, чтобы помочь команде победить, показав шоу.

«Золотой мяч» – результат этого, потому что он больше концентрируется на индивидуальных достижениях. Но все дело в команде».