Бензема: «Класико остается лучшим матчем в футболе»
Бензема – о «Золотом мяче»: «Я многое сделал за последние 3-4 года и продолжаю играть на высоком уровне»
Француз оценил свои шансы на получение престижной награды
16 октября 10:25
Карим Бензема / фото - news.in-24.com
Нападающий «Реала» Карим Бензема оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».
Француза цитирует ESPN:
«С юных лет «Золотой мяч» – это мечта и мотивация. Это награда для лучших игроков мира, так что приятно оказаться в списке. Если посмотреть на фамилии, то можно почувствовать удовлетворение от того, что ты среди них. Приз всегда был моей целью.
Я многое сделал за последние 3-4 года и продолжаю играть на высоком уровне. Во время матчей я не думаю о «Золотом мяче». Я думаю о том, чтобы помочь команде победить, показав шоу.
«Золотой мяч» – результат этого, потому что он больше концентрируется на индивидуальных достижениях. Но все дело в команде».
Карим Бензема высказался о предстоящем матче с «Барселоной».
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