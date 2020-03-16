Шевчук: «С «Вильярреалом» «Динамо» показало свой максимум»
Бензема – об Азаре: «Мне обидно за него, потому что это топ-футболист»
Бельгиец вновь получил травму
15 марта 18:29
Фото: ESPN
Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал сайту UEFA очередную травму полузащитника Эдена Азара.
«Эдену после перехода в «Реал» не очень везло с травмами. Мне обидно за него, потому что это топ-футболист, который способен нам очень помочь. Думаю, он тоже не в восторге от всего этого.
Надеюсь, Эден вернется в строй как можно скорее, потому что он нам нужен».
Сроки возвращения Азара в строй пока неизвестны. Он не сыграет против «Аталанты» 16 марта.