Бензема: «Переход Мбаппе в «Реал» – это лишь вопрос времени»
Бензема обогнал Зидана по голам за сборную Франции
Форвард отличился в воротах сборной Бельгии
Фото: AFP
Франция обыграла Бельгию (3:2) в матче полуфинала Лиги наций.
Одним из голов отличился нападающий Карим Бензема. Он забил свой 32-й мяч за «трехцветных».
Таким образом, Бензема обошел Зинедина Зидана по голам за команду. У экс-лидера команды их 31, сообщает Opta.
Карим вышел на 6-е место среди бомбардиров сборной Франции в истории. Лидирует тут Тьерри Анри с 51-м мячом.
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