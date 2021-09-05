Бензема: «Рано или поздно Мбаппе будет играть за «Реал»
Бензема: «Опасений по поводу того, что Франция не выйдет из группы, нет»
Нападающий «Реала» – о результатах команды в отборе к ЧМ-2023
5 сентября 14:32
Карим Бензема / Фото - managingmadridФорвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал выступления сборной Франции в отборе к чемпионату мира-2022.
Цитирует Бензема Eurosport.fr.
«Опасений по поводу того, что мы не выйдем из группы, нет. Нам нужно поднажать, чтобы играть более вертикально и причинять сопернику боль. О матче против Финляндии, который пройдет на стадионе «Лиона». Особенный момент. Мои семья и друзья будут на трибунах. Я надеюсь забить».
Напомним, француз защищал цвета «Лиона» с 2005 по 2009 год.
Накануне сборная Франции в Киеве сыграла в ничью с командой Украины (1:1).
Комментарии 0