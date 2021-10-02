Бензема: «Переход Мбаппе в «Реал» – это лишь вопрос времени»

Форвард уверен, что клуб подпишет форварда ПСЖ

Фото: Marca

Нападающий «Реала» Карим Бензема уверен, что клуб подпишет форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

«Мбаппе сам изъявил желание играть за Реал. Он хочет получить больше опыта игр на наивысшем уровне, поэтому он точно когда-нибудь станет игроком Мадрида. Я не могу сказать точно, когда именно это произойдет, но в самом факте его трансфера я не сомневаюсь. Это всего-навсего вопрос времени».

Мбаппе отклоняет все предложения о продлении контракта с ПСЖ. Он хочет уйти уже зимой.

Летом «Реал» был готов заплатить 180 миллионов евро, но получил отказ.