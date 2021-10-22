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Бензема пропустил две тренировки перед игрой с «Барселоной»
Форвард только набрал сумасшедшую форму
15:52
Карим Бензема / фото - Real Madrid CF
В воскресенье, 24 октября состоится главный матч Испании – встреча «Барселоны» и «Реала».
Капитан «сливочных» Карим Бензема пропустил две тренировки накануне этой игры.
Но как сообщает издание COPE, с форвардом все в порядке. Следующую сессию он проведет вместе с общей группой и сыграет с «блаугранас» в центрально матче тура Примеры.
В текущем сезоне 33-летний француз за 18 матчей забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.
Но игрок рискует пропустить «Эль Классико» по другим причинам – вскоре состоится суд по делу о шантаже Маттье Вальбуэна, где Карим является одним из обвиняемых. Форварду грозит до пяти лет тюремного заключения.
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