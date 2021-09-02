Бензема: «Рано или поздно Мбаппе будет играть за «Реал»

Француз уверен в будущем своего соотечественника

Килиан Мбаппе и Карим Бензема / фото - Marca

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал для RTL летнюю трансферную сагу с неудавшимся переходом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский клуб:

«Мбаппе рано или поздно станет игроком «Мадрида». Если бы это зависело от меня - после матчей сборных он поехал бы со мной к «сливочным». У нас прекрасные отношения, мы здорово понимаем друг друга на поле и за его пределами. Я бы хотел, чтобы мы вместе выступали за «Реал Мадрид», лучший клуб мира. Но необходимо уважать его действующий клуб».

Мбаппе был в шаге от трансфера в «Реал». Мадридцы предлагали за него 200 миллионов евро, но ПСЖ отказались продавать его и теперь француз скорее всего покинет Париж свободным агентом следующим летом.

Бензема был одним из игроков, которые больше всего повлияли на решение молодой звезды перебраться в Мадрид. Помимо того, что игра за «сливочных» была детской мечтой Килиана, Бензема много времени проводил с ним летом и подталкивал к этому решению.

Как сообщали СМИ, французский хавбек МЮ Поль Погба также убеждал Мбаппе выбрать «Реал». Погба сам может перейти свободным агентом в стан «бланкос» следующим летом.

Напомним, стало известно, почему сорвался трансфер Мбаппе в «Реал».