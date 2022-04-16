Бензема, Руни, Фигу и Пеле: как в Parimatch делают масштабный европейский аукцион
Организация «Entourage Sport & Entertainment» запустила онлайн-розыгрыш вместе с партнером Parimatch
Организация запускает онлайн-розыгрыш уникальной спортивной атрибутики в помощь Украине.
“Ситуация в Украине критическая! Мы выступаем против продолжения преступлений в Украине. Они опустошают жизни людей, и мы хотим помочь пострадавшим семьям” - заявили в «Entourage Sport & Entertainment»
Для этого организация запустила онлайн-розыгрыш вместе с партнером Parimatch. Цель - сбор помощи в фонд Parimatch Foundation. Все вырученные средства будут направлены пострадавшим от ужасной войны в Украине. Собранные средства пойдут на закупку и доставку продуктов питания, медикаментов и других необходимых вещей, а также на организацию эвакуации людей в безопасные места.
Чтобы принять участие в онлайн-розыгрыше, необходимо пожертвовать минимум 10 фунтов стерлингов. Это даст вам возможность на участие в одном розыгрыше выбранной футболки с автографом одного из спортсменов:
- Пеле – ретро-футболка, вдохновленная чемпионатом мира в Бразилии 1970 г.;
- Rivaldo - бразильская ретро-футболка;
- Луиш Фигу - домашняя футболка Португалии, 2014;
- Карим Бензема – футболка «Реала» на выезде, сезон 2016/17;
- Уэйн Руни – домашняя рубашка Англии к 150-летию;
- Марко Матерацци – домашняя футболка Чемпионата мира 2006, Италия;
- Роберто Карлос – домашняя футболка «Реала», сезон 2017/2018;
- Роберто Карлос – домашняя футболка «Реала», сезон 2019/2020;
- Пабло Сабалета – футболка третьего комплекта «Манчестер Сити», сезон 2021/22.
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Розыгрыш начался 13 апреля и завершится 23 апреля в 18:00 по Гринвичу.
Правила участия:
1. Каждое пожертвование в размере 10 фунтов стерлингов равносильно одному участию в розыгрыше. Пример £50 равняется 5 возможностям выиграть;
2. Поощряется несколько заявок, но только сумма, кратная 10 фунтам стерлингов, засчитывается как заявка на участие в розыгрыше. Например: 27,50 фунтов стерлингов считаются только двумя заявками.
3. Подарочные донаты приветствуется, но не засчитываются как заявка на участие в розыгрыше.
4. При заполнении заявки в розыгрыше необходимо оставить свое имя, номер и предпочитаемую футболку
5. Географические ограничения для участия в конкурсе не применяются.
6. Победители будут выбраны случайным образом.
7. Применяются только положения и условия.
Время действовать сейчас. #people #ukrainecrisis
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