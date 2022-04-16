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Бензема, Руни, Фигу и Пеле: как в Parimatch делают масштабный европейский аукцион

Организация «Entourage Sport & Entertainment» запустила онлайн-розыгрыш вместе с партнером Parimatch

Футбол
16 апреля 18:55
Бензема, Руни, Фигу и Пеле: как в Parimatch делают масштабный европейский аукцион

Организация запускает онлайн-розыгрыш уникальной спортивной атрибутики в помощь Украине.

“Ситуация в Украине критическая! Мы выступаем против продолжения преступлений в Украине. Они опустошают жизни людей, и мы хотим помочь пострадавшим семьям” -  заявили в «Entourage Sport & Entertainment» 

Для этого организация запустила онлайн-розыгрыш вместе с партнером Parimatch. Цель - сбор помощи в фонд Parimatch Foundation. Все вырученные средства будут направлены пострадавшим от ужасной войны в Украине. Собранные средства пойдут на закупку и доставку продуктов питания, медикаментов и других необходимых вещей, а также на организацию эвакуации людей в безопасные места. 

Чтобы принять участие в онлайн-розыгрыше, необходимо пожертвовать минимум 10 фунтов стерлингов. Это даст вам возможность на участие в одном розыгрыше выбранной футболки с автографом одного из спортсменов:

  • Пеле – ретро-футболка, вдохновленная чемпионатом мира в Бразилии 1970 г.;
  • Rivaldo - бразильская ретро-футболка;
  • Луиш Фигу - домашняя футболка Португалии, 2014;
  • Карим Бензема – футболка «Реала» на выезде, сезон 2016/17;
  • Уэйн Руни – домашняя рубашка Англии к 150-летию;
  • Марко Матерацци – домашняя футболка Чемпионата мира 2006, Италия;
  • Роберто Карлос – домашняя футболка «Реала», сезон 2017/2018;
  • Роберто Карлос – домашняя футболка «Реала», сезон 2019/2020;
  • Пабло Сабалета – футболка третьего комплекта «Манчестер Сити», сезон 2021/22.

Розыгрыш начался 13 апреля и завершится 23 апреля в 18:00 по Гринвичу. 

Правила участия: 

1.    Каждое пожертвование в размере 10 фунтов стерлингов равносильно одному участию в розыгрыше. Пример £50 равняется 5 возможностям выиграть;

2.    Поощряется несколько заявок, но только сумма, кратная 10 фунтам стерлингов, засчитывается как заявка на участие в розыгрыше. Например: 27,50 фунтов стерлингов считаются только двумя заявками.

3.    Подарочные донаты приветствуется, но не засчитываются как заявка на участие в розыгрыше.

4.    При заполнении заявки в розыгрыше необходимо  оставить свое имя, номер и предпочитаемую футболку 

5.    Географические ограничения для участия в конкурсе не применяются.

6.    Победители будут выбраны случайным образом.

7.    Применяются только положения и условия.

Время действовать сейчас. #people #ukrainecrisis

 



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