Бензема сделал прогноз касательно ухода Зидана из «Реала»

Форвард считает, что тренер останется

Зидан и Бензема / Фото: Twitter

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказал свое мнение по поводу возможного ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера команды. Слова форварда приводит Get French Football News.

«Уход Зидана? Пока нет ни единого намека на это. Он не уйдет, вот увидите»

Напомним, Бензема был вызван в сборную Франции на Евро-2020. Форвард вернулся в национальную команду спустя 6 лет.