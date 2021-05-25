Зидан даст ответ «Реалу» через неделю
Бензема сделал прогноз касательно ухода Зидана из «Реала»
Форвард считает, что тренер останется
08:43
Зидан и Бензема / Фото: Twitter
Нападающий «Реала» Карим Бензема высказал свое мнение по поводу возможного ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера команды. Слова форварда приводит Get French Football News.
«Уход Зидана? Пока нет ни единого намека на это. Он не уйдет, вот увидите»
Напомним, Бензема был вызван в сборную Франции на Евро-2020. Форвард вернулся в национальную команду спустя 6 лет.
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