Анчелотти – о 5:0 с «Шахтером»: «Реал» провел свой идеальный матч»
Бензема: «Шахтер» – грозный соперник, но мы контролировали игру»
Форвард «Реала» – о разгромной победе в 3-м туре Лиги чемпионов
08:57
Карим Бензема / фото - Getty Images
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в послематчевом комментарии подвел итоги выступлений своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «сливочные» разгромно победили донецкий «Шахтер» (5:0).
Мы выиграли важный матч, добыли 3 очки. Провели очень хороший матч
Какая основная причина победы, почему так хорошо пошло?
Нам удалось контролировать игру. «Шахтер» грозный соперник, знали, что как они играют на контратаках, мы старались перехватить инициативу и добыли победу.
Готовы выиграть «Золотой мяч»?
Я не знаю, но это есть в моей голове.
Это была для вас легкая прогулка или нет?
Нет. Это было непростой для нас матч. «Шахтер» – сильная команда, у них качественные футболисты.
Напомним, Манор Соломон также высказался об этом матче.
Комментарии 0