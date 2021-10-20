Бензема: «Шахтер» – грозный соперник, но мы контролировали игру»

Карим Бензема / фото - Getty Images

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в послематчевом комментарии подвел итоги выступлений своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «сливочные» разгромно победили донецкий «Шахтер» (5:0).

Какая основная причина победы, почему так хорошо пошло?

Нам удалось контролировать игру. «Шахтер» грозный соперник, знали, что как они играют на контратаках, мы старались перехватить инициативу и добыли победу.

Готовы выиграть «Золотой мяч»?

Я не знаю, но это есть в моей голове.

Это была для вас легкая прогулка или нет?

Нет. Это было непростой для нас матч. «Шахтер» – сильная команда, у них качественные футболисты.