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Бензема: «Шахтер» – грозный соперник, но мы контролировали игру»

Форвард «Реала» – о разгромной победе в 3-м туре Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:57
Бензема: «Шахтер» – грозный соперник, но мы контролировали игру»
Карим Бензема / фото - Getty Images

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в послематчевом комментарии подвел итоги выступлений своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «сливочные» разгромно победили донецкий «Шахтер» (5:0).

Мы выиграли важный матч, добыли 3 очки. Провели очень хороший матч

Какая основная причина победы, почему так хорошо пошло?

Нам удалось контролировать игру. «Шахтер» грозный соперник, знали, что как они играют на контратаках, мы старались перехватить инициативу и добыли победу.

Готовы выиграть «Золотой мяч»?

Я не знаю, но это есть в моей голове.

Это была для вас легкая прогулка или нет?

Нет. Это было непростой для нас матч. «Шахтер» – сильная команда, у них качественные футболисты.

Напомним, Манор Соломон также высказался об этом матче.

Источник: Трибуна Михаил Рыбак
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Теги

Карим Бензема Реал Мадрид (футбол) Шахтер Донецк

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