Бензема спас для «Реала» победу над «Эльче» на 91-й минуте

Бензема забил Эльче дважды / Фото: пресс-служба Реала

В 27-м туре чемпионата Испании «Реал» в родных стенах с трудом переиграл «Эльче».

Первый тайм прошел без забитых мячей, а во втором гости окрыли счет на 61-й минуте. Спасителем «Реала» в этом матче стал форвард Карим Бензема. На 73-й минуте матча его гол сравнял счет, а на 91-й минуте Бензема забил победный мяч «Реала» во встрече.

2:1, непростые 3 очка для королевского клуба.

Примера, 27-й тур

«Реал» – «Эльче» 2:1

Голы: Бензема, 73, 90+1 – Кальво, 61

«Реал»: Куртуа, Менди, Варан, Начо, Рамос (Родриго, 61), Васкес, Вальверде (Кроос, 62), Каземиро, Иско (Модрич, 62), Винисиус Жуниор (Азар, 75), Бензема.

«Эльче»: Бадия, Верду, Кальво, Мохика, Барраган (Мигель Анхель, 36), Фидель (Хосема, 87), Марконе, Гути (Диего Гонсалес, 87), Моренте (Хосан, 75), Каррильо, Бойе (Мфулу, 75).

Предупреждения: Бензема (37), Каррильо (69).

Турнирная таблица чемпионата Испании.