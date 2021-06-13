Бензема сыграет на чемпионате Европы

Травма – полностью излечена

Карим Бензема / фото - Goal

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема рассказал Telefoot о своих физических кондициях и готовности к матчам группового этапа чемпионата Европы:

«Всё идёт очень хорошо. Вчера я смог возобновить тренировки в общей группе. Всё прошло хорошо – никакой боли или дискомфорта, так что порядок. Я готов на 100%».

В первом тайме контрольного матча со сборной Болгарии француз получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Хоть врачи и давали положительные прогнозы, но уклончивые ответы тренера «трехцветных» Дидье Дешама о состоянии футболиста заставили болельщиков переживать.

Было бы очень обидно, если бы игрок впервые за 7 лет получил шанс в национальной сборной, и не смог бы принять участие в одном из самых важных турниров в его карьере из-за досадной травмы.

Но, к счастью, все обошлось и форвард сможет помочь своей команде уже в первом матче со сборной Германии, который состоится 15 июня.

Главное, чтобы у коллектива был хороший настрой, ведь недавно поступала информация, что внутри французской команды назрел конфликт.