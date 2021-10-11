Бензема: «В подобных голах, как мой Испании, есть элемент везения»

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Нападающий сборной Франции Карим Бензема поделился эмоциями после победы в финальном матче Лиги наций против Испании (2:1). Слова форварда передает пресс-служба UEFA со ссылкой на M6.

Было нелегко, и мы продемонстрировали силу духа. Мы никогда не сдаемся. Это особенность великих команд – ни в коем случае не паниковать и быть терпеливыми. Нам удалось дважды забить. Собираемся извлечь из этого максимум пользы, подготовиться к чемпионату мира, поехать и выиграть его!

Мой гол? Обычно в похожих ситуациях я стараюсь закрутить и пробить низом. В подобных голах всегда присутствует элемент везения. В момент удара я почувствовал, что забью, но не думал, что мяч попадет в верхний угол.