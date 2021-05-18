Бензема вернулся в сборную Франции спустя 6 лет
Стала известна заявка сборной Франции на Евро-2020. Отметим, что форвард «Реала» Карим Бензема вернулся в национальную команду спустя 6 лет перерыва.
Вратари: Уго Льорис (Тоттенхэм), Майк Меньян (Лилль), Стив Манданда (Лион)
Защитники: Люка Динь (Эвертон), Лео Дюбуа (Лион), Лукас Эрнандес (Бавария), Тео Эрнандес (Милан), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кюнде (Севилья), Бемжамен Павар (Бавария), Рафаэль Варан (Реал), Курт Зума (Челси)
Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Ренн), Нголо Канте (Челси), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адриэн Рабио (Ювентус), Мусса Сиссоко (Тоттенхэм), Корентин Толиссо (Бавария)
Нападающие: Карим Бензема (Реал), Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле (Барселона), Оливье Жиру (Челси), Антуан Гризманн (Барселона), Тома Лемар (Атлетико), Антони Мартиаль (Манчестер Юнайтед), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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