Бензема: «Каждый, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе»
Бензема впервые в клубной карьере не реализовал пенальти
Француз промахнулся с точки
18:33
Карим Бензема / фото - Real Madrid CF
В матче 23-го тура Примеры «Реал» на «Бернабеу» принимал «Эльче».
На 32-й минуте мадридцы получили право на пробитие пенальти, который заработал Винисиус Жуниор.
К точке подошел Карим Бензема, но отправил мяч выше ворот.
Француз впервые в своей клубной карьере не смог забить с 11-метрового удара. Все прошлые 15 ударов с точки заканчивались голами.
Форвард не забивал пенальти лишь в составе своей сборной, где трижды не смог отличиться с пенальти.
Напомним, Бензема прокомментировал критику в адрес Лионеля Месси.
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