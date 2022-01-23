Бензема впервые в клубной карьере не реализовал пенальти

Француз промахнулся с точки

Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

В матче 23-го тура Примеры «Реал» на «Бернабеу» принимал «Эльче».

На 32-й минуте мадридцы получили право на пробитие пенальти, который заработал Винисиус Жуниор.

К точке подошел Карим Бензема, но отправил мяч выше ворот.

Француз впервые в своей клубной карьере не смог забить с 11-метрового удара. Все прошлые 15 ударов с точки заканчивались голами.

Форвард не забивал пенальти лишь в составе своей сборной, где трижды не смог отличиться с пенальти.

Напомним, Бензема прокомментировал критику в адрес Лионеля Месси.