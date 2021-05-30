Сиренко следующий бой проведет против двоюродного брата Карима Бензема
Бензема: «Зизу великий тренер. Разочарован, что он покидает «Реал»
Форвард «сливочных» высказался об уходе Зидана
21:36
Зидан и Бензема / Фото: AFP
Форвард «Реала» Карим Бензема высказался по поводу ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала».
Слова французского нападающего приводит Goal.com:
Зизу всегда меня поддерживал и помог достичь нынешнего уровня. Я буду думать о нем каждый день.
Конечно, я разочарован тем, что он покидает «Реал». Он великий тренер и выиграл много трофеев.
Как человек он тоже прекрасен. Я бы даже сказал, что великолепен. Но что случилось, то случилось. Жизнь продолжается.
Напомним, что Бензема стал лучшим игроком сезона 2020-2021 по версии Onze Mondial.
Комментарии 0