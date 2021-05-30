Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Бензема: «Зизу великий тренер. Разочарован, что он покидает «Реал»

Форвард «сливочных» высказался об уходе Зидана
Футбол Примерa (Испания)
21:36
Бензема: «Зизу великий тренер. Разочарован, что он покидает «Реал»
Зидан и Бензема / Фото: AFP

Форвард «Реала» Карим Бензема высказался по поводу ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала».

Слова французского нападающего приводит Goal.com:

Зизу всегда меня поддерживал и помог достичь нынешнего уровня. Я буду думать о нем каждый день.

Конечно, я разочарован тем, что он покидает «Реал». Он великий тренер и выиграл много трофеев.

Как человек он тоже прекрасен. Я бы даже сказал, что великолепен. Но что случилось, то случилось. Жизнь продолжается.

Напомним, что Бензема стал лучшим игроком сезона 2020-2021 по версии Onze Mondial.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Карим Бензема Зинедин Зидан Реал Мадрид (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Варан: «Сейчас не время говорить о будущем, я сосредоточен на сборной и на чемпионате Европы»
Варан: «Сейчас не время говорить о будущем, я сосредоточен на сборной и на чемпионате Европы»
Футбол Примерa (Испания)
28 мая 12:06
Зидан может возглавить ПСЖ
Зидан может возглавить ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
28 мая 07:56
Зидан потерял 42 миллиона, трижды уйдя из Реала
Зидан потерял 42 миллиона, трижды уйдя из Реала
Футбол Примерa (Испания)
27 мая 22:45
Зидан может стать у руля сборной Франции после Евро-2020
Зидан может стать у руля сборной Франции после Евро-2020
Футбол В Европе
27 мая 21:56
Рамос: «Один и единственный. Спасибо, Зизу»
Рамос: «Один и единственный. Спасибо, Зизу»
Футбол Примерa (Испания)
27 мая 17:06
Лунин – Зидану: «Было приятно работать с легендой»
Лунин – Зидану: «Было приятно работать с легендой»
Футбол Украинские легионеры
27 мая 16:21

Новости: Футбол

Соль завершил сезон в Сегунде с 10 голами
Соль завершил сезон в Сегунде с 10 голами
Украинская Премьер-лига
22:57
Северная Ирландия разгромила Мальту перед матчем с Украиной
Северная Ирландия разгромила Мальту перед матчем с Украиной
Сборная Украины
22:29
Все-таки без Буффона. Сборная Италии огласила расширенный состав для подготовки к Евро-2020
Все-таки без Буффона. Сборная Италии огласила расширенный состав для подготовки к Евро-2020
Евро-2020
22:23
«Динамо» готово выложить 8 миллионов евро за вингера «Гремио»
«Динамо» готово выложить 8 миллионов евро за вингера «Гремио»
Украинская Премьер-лига
22:08
Агуэро прибыл в Барселону
Агуэро прибыл в Барселону
Примерa (Испания)
21:59
«Металл» продлил контракты с тремя игроками
«Металл» продлил контракты с тремя игроками
Первая лига
21:55
Бензема: «Зизу великий тренер. Разочарован, что он покидает «Реал»
Бензема: «Зизу великий тренер. Разочарован, что он покидает «Реал»
Примерa (Испания)
21:36
Де Дзерби попросил у «Шахтера» трансфер защитника, которого сватали в «Динамо»
Де Дзерби попросил у «Шахтера» трансфер защитника, которого сватали в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
21:35
Маркевич: «Малиновскому стоит попробовать себя в чемпионате Англии»
Маркевич: «Малиновскому стоит попробовать себя в чемпионате Англии»
Украинские легионеры
21:28
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Послесловие
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 16:43
Все новости