Бензема: «Зизу великий тренер. Разочарован, что он покидает «Реал»

Зидан и Бензема / Фото: AFP

Форвард «Реала» Карим Бензема высказался по поводу ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала».



Слова французского нападающего приводит Goal.com:

Конечно, я разочарован тем, что он покидает «Реал». Он великий тренер и выиграл много трофеев.

Как человек он тоже прекрасен. Я бы даже сказал, что великолепен. Но что случилось, то случилось. Жизнь продолжается.