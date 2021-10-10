Берарди рассказал, почему победа в матче за третье место Лиги наций была важной
Полузащитник сборной Италии Доменико Берарди прокомментировал для Football Italia победу над Бельгией в матче за третье место Лиги наций:
«Мы хотели добиться успеха после поражения в матче с Испанией. Там мы остались вдесятером. Думаю, что с 11 игроками на поле мы бы взяли верх. Эта победа была важна для рейтинга FIFA. Поэтому мы довольны результатом.
К следующим матчам квалификации ЧМ-2022 будем готовиться наилучшим образом. Знаем, что нужно будет здорово сыграть, но я уверен, что мы сможем сделать это».
Берарди забил победный гол, реализовав удар с точки и был признан лучшим игроком матча.
Еще до матча вратарь бельгийцев Тибо Куртуа пожаловался на наличие игры за третье место, назвав эту встречу бесполезной. Тем не менее, голкипер вышел в основе, сделал несколько ярких спасений, но не помог своей команде взять бронзу турнира.
Комментарии 0