Берарди рассказал, почему победа в матче за третье место Лиги наций была важной

Некоторые называли этот матч бесполезным

Доменико Берарди / фото - Eurosport

Полузащитник сборной Италии Доменико Берарди прокомментировал для Football Italia победу над Бельгией в матче за третье место Лиги наций:

«Мы хотели добиться успеха после поражения в матче с Испанией. Там мы остались вдесятером. Думаю, что с 11 игроками на поле мы бы взяли верх. Эта победа была важна для рейтинга FIFA. Поэтому мы довольны результатом.

К следующим матчам квалификации ЧМ-2022 будем готовиться наилучшим образом. Знаем, что нужно будет здорово сыграть, но я уверен, что мы сможем сделать это».