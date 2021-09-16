Роналду вспомнил, каким для него был дебют в «Манчестер Юнайтед»
Бербатов: «Одно поражение в Лиге чемпионов не ставит под угрозу Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
Экс-форвард – о поражении МЮ от «Янг Бойз»
16 сентября 21:10
Фото: Sky Sports
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил DAILY STAR старт бывшей команды в нынешнем сезоне и поражение от «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.
«Семь поражений в 11 матчах Лиги чемпионов под руководством Сульшера — плохой показатель для «Манчестер Юнайтед». Я понимаю это. Но кроме статистики есть и сам футбол.
Сульшера могут уволить после поражения в Швейцарии? Да ну, это просто несерьезно.
«Юнайтед» провел четыре матча в АПЛ и одержал три победы. Одно поражение в Лиге чемпионов не ставит под угрозу Сульшера. Я даже не вижу смысла обсуждать это, ещё только начало сезона. У «Юнайтед» сильный состав. Они провели отличные трансферы, судить будем в конце группового этапа, а не после одного матча».
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