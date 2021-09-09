Бербатов рассказал, как Роналду поможет МЮ в борьбе за титул

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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о том, что даст «красным дьяволам» возращение в команду Криштиану Роналду. Слова болгарина приводит Goal:

Но трансфер Роналду точно станет бонусом для МЮ. Он уже выступал за эту команду и все выиграл. Он пришел, чтобы побеждать. Это поможет менталитету команды. Когда такой игрок приходит в твою команду, ты говоришь себе, что нужно собраться и работать еще больше. Ты хочешь быть на одном уровне с Роналду».