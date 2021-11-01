Источник назвал главную преграду для трансфера Довбыка в «Динамо»
Береза: «Наш приоритет – оставить Довбика в команде. Но мы открыты к выгодным предложениям»
Президент «Днепра-1» заявил, что форвардом интересовался «Трабзонспор»
Юрий Береза / Фото: FootballHub
Президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о возможном уходе из клуба форварда Артема Довбика.
«Предложения были, например, турецкий «Трабзонспор» интересовался Довбиком, но «Днепр-1» не устроила финансовая сторона вопроса.
Артем – важный игрок основного состава команды и стоит гораздо больше, чем было предложено, но мы открыты к действительно выгодным предложениям. Приоритет – оставить Довбика в команде до конца сезона».
В этом сезоне в 11-ти матчах УПЛ Довбик забил 6 мячей.
Сегодня «Днепр-1» сыграет с «Минаем» в УПЛ. Прогноз на матч «Днепр-1» – «Минай».
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