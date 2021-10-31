Президент «Днепра-1»: «Селезнев просился к нам в клуб»
Береза прокомментировал информацию об интересе «Днепра-1» к экс-форварду «Ливерпуля»
Ранее были слухи, что англичанин мог оказаться в УПЛ
31 октября 21:12
Юрий Береза / фото - СК Днепр-1
Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза ответил на слухи о возможном переходе бывшего нападающего «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниела Старриджа в клуб:
«Мы еще не разговаривали с главным тренером по поводу следующих трансферов. Недавно закрыли вопросы прошлого трансферного окна, поэтому предметных разговоров по конкретным фамилиям сейчас нет. Но мы поставили задачу скаутской службе по усилению некоторых позиций в составе команды в будущем.
После зимнего перерыва мы подведем внутренние итоги и уже более подробно решим вопрос возможных трансферов, а пока этим будет заниматься скаутская служба, которая возьмет на карандаш подходящих нам игроков.
Конкретно по поводу английского нападающего – я не подтверждаю эту информацию».
Ранее в сети появилась информация, что именитый нападающий мог оказаться в одном из клубов украинской Премьер лиги.
Также сообщалось, что неназванный клуб попробует подписать англичанина грядущей зимой.
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