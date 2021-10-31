Береза прокомментировал информацию об интересе «Днепра-1» к экс-форварду «Ливерпуля»

Юрий Береза / фото - СК Днепр-1

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза ответил на слухи о возможном переходе бывшего нападающего «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниела Старриджа в клуб:

После зимнего перерыва мы подведем внутренние итоги и уже более подробно решим вопрос возможных трансферов, а пока этим будет заниматься скаутская служба, которая возьмет на карандаш подходящих нам игроков.

Конкретно по поводу английского нападающего – я не подтверждаю эту информацию».