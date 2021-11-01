Береза прокомментировал информацию об интересе «Днепра-1» к экс-форварду «Ливерпуля»
Береза рассказал, как работает структура «Днепра-1» и назвал стратегию клуба
Сейчас днепровская команда претендует на высокие места УПЛ
Юрий Береза / Фото: Футбол 24
Президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о своих полномочиях в днепровском клубе.
«Все полномочия разделены на блоки. Каждый отвечает за свой блок. Самая большая нагрузка ложится на спортивного директора клуба Андрея Русола. Он человек, имеющий опыт, талант и желание реформировать украинский футбол.
Когда мы разговаривали с Русолом в 2017 году, у нас зародилась основная идея – сделать «Днепр-1» командой мечты, отойти от финансирования из одного кармана, что мы почти сделали, и раскрыть как можно больше украинских талантов, которые будут представлять Днепр и Днепропетровскую область по всему миру, прежде всего в Европе. Найти эти таланты, раскрыть их и продать. Это и есть основная стратегия развития клуба».
Сегодня «Днепр-1» сыграет с «Минаем» в УПЛ. Прогноз на матч «Днепр-1» – «Минай».