Береза рассказал, как работает структура «Днепра-1» и назвал стратегию клуба

Юрий Береза / Фото: Футбол 24

Президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о своих полномочиях в днепровском клубе.

Когда мы разговаривали с Русолом в 2017 году, у нас зародилась основная идея – сделать «Днепр-1» командой мечты, отойти от финансирования из одного кармана, что мы почти сделали, и раскрыть как можно больше украинских талантов, которые будут представлять Днепр и Днепропетровскую область по всему миру, прежде всего в Европе. Найти эти таланты, раскрыть их и продать. Это и есть основная стратегия развития клуба».