Бергвейн и Депай оставили Холанда без ЧМ. Нидерланды завоевали прямую путевку

Норвегия пропустила Турцию в стыки

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В десятом туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Нидерландов на своем поле переиграла Норвегию.

Ситуация перед заключительным туром была довольно запутанной. Пробиться на мундиаль напрямую могли Нидерланды, Норвегия и Турция.

Гости до самой концовки пытались зацепиться за желанную победу. Но Бергвейн и Депай принесли первую строчку хозяевам.

Нидерланды напрямую вышли на чемпионат мира из группы G. Норвегия потеряла даже место в стыках, пропустив вперед Турцию.

Отбор на ЧМ-2022, группа G, десятый тур

Нидерланды – Норвегия 2:0

Голы: Бергвейн, 84, Депай, 90+1

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, Вейналдум, Классен (де Рон, 74), де Йонг, Депай, Бергвейн, Данджума (Аке, 89).

Норвегия: Нюланд, Педерсен (Ульсен, 87), Страннберг, Ханче-Ольсен, Мелинг, Торсбю (Торстведт, 46), Эдегор, Норманн (Грегерсен, 74), Эльюнусси, Серлот, Сольбаккен (Хеуге, 46; Кинг, 74).

Предупреждения: Думфрис, де Лигт – Торсбю, Серлот