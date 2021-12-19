Что за бой! Беринчик выиграл у Чаниева, но это был самый сложный поединок в его карьере
«Беринчик красавец. Не то что те два тупых ватника». Президент «Руха» поддел Усика и Ломаченко
Украинец одержал победу над россиянином
Григорий Козловский / фото - FootBoom
Президент «Руха» Григорий Козловский поздравил украинского боксера Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) с победой над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО):
«Красавец, поздравляем. Не то, что те два гопника московских, которые являются тупыми ватниками, со своими попами-фсбешниками.
А вот Беринчик – настоящий казак».
Глава команды из Винников отправил укол в сторону других украинских боксеров – Александра Усика и Василия Ломаченко, которых критикуют за посещение церкви московского патриархата.
Все перипетии боя Беринчик – Чаниев читайте в нашем текстовом онлайне.