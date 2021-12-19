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«Беринчик красавец. Не то что те два тупых ватника». Президент «Руха» поддел Усика и Ломаченко

Украинец одержал победу над россиянином
Футбол Украинская Премьер-лига
10:05
«Беринчик красавец. Не то что те два тупых ватника». Президент «Руха» поддел Усика и Ломаченко
Григорий Козловский / фото - FootBoom

Президент «Руха» Григорий Козловский поздравил украинского боксера Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) с победой над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО):

«Красавец, поздравляем. Не то, что те два гопника московских, которые являются тупыми ватниками, со своими попами-фсбешниками.

А вот Беринчик – настоящий казак».

Глава команды из Винников отправил укол в сторону других украинских боксеров – Александра Усика и Василия Ломаченко, которых критикуют за посещение церкви московского патриархата.

Все перипетии боя Беринчик – Чаниев читайте в нашем текстовом онлайне

Источник: БФ Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 11)

Теги

Григорий Козловский Рух Денис Беринчик

Комментарии 15

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19 декабря 2021г. 21:07
Для начала, интересно узнать, что вообще сделал дебилоид Козловский для спорта и страны, перед тем что бы писать про говно которое летит из его рта
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19 декабря 2021г. 21:22
А ты что сделал чтоб твое ватное мнение имело значение?
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19 декабря 2021г. 21:54
Не устал бегать, под каждым комментом печатать свои убогие высерки? Видишь люди недовольны выражениями этого козла. И отвечают ему, его же жаргоном и на его уровне общения. А ты один, как затычка в бочке. Народу рот не закроешь. Так что здрысни, жалкий шут
0 0
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19 декабря 2021г. 21:07
Что это за чепушило?
0 0
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19 декабря 2021г. 16:59
Красава.
0 0
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19 декабря 2021г. 16:08
Козловский сам редкое упоротое чмо
0 0
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19 декабря 2021г. 16:10
Козловский упоротый козлина
0 0
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19 декабря 2021г. 15:49
А кто такой президент "руха" какято новая "авторитетная" партия,что его мнение печатают в таком уважаемом многими изданием?
0 0
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19 декабря 2021г. 15:48
☝️
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19 декабря 2021г. 15:44
вася всю жизнь будет отгребать за то гавно которое несет через московский патриархат
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19 декабря 2021г. 21:08
Дятел, в Украине полвина прихожан как минимум в московском патриархате.
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19 декабря 2021г. 15:44
Хотелось бы посмотреть как оно сказало бы Усику это в лицо. :D
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19 декабря 2021г. 14:58
Казлина тупая.
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19 декабря 2021г. 14:44
Упоротые нацуебаны настолько тупые, что не понимают насколько Украина известна в мире благодаря таким людям , как Саня и Вася!!!
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19 декабря 2021г. 15:20
Украина известна больше обезьянами ватниками те что у болотников сосут :D
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