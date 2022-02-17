Гасперини: «У Малиновского – отличный отрезок с «Ювентусом», но предыдущие матчи – не самые лучшие»
Бернардески может подписать контракт с одним из миланских клубов
Хавбек сборной Италии не может угомонить свои финансовые аппетиты
17 февраля 18:42
Федерико Бернардески / Фото - juventus.comСоглашение атакующего хавбека Федерико Бернардески с «Ювентусом» заканчивается летом этого года, поэтому в конце текущего сезона он может подписать контракт с другим клубом на правах свободного агента.
Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, в последние несколько недель с 28-летним итальянцем связались «Милан» и «Интер», однако на данном этапе оба клуба далеко от заключения сделки с игроком сборной Италии.
Преградой к переходу игрока являются финансовые запросы Бернардески, который желает зарабатывать 4,5 миллиона евро за сезон, не считая различных бонусов.
В текущем сезоне итальянец сыграл за туринцев 23 матча, в которых он забил один гол и отдал шесть результативных передач.
Ранее «Интер» и «Милан» делали запрос о трансфере полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.
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