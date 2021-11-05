Сульшер – о дубле Роналду «Аталанте»: «Он просто неподражаем»
Бернарду: «Сити» попытается остановить Роналду. Но мы играем не против Криштиану, а против МЮ»
Полузащитник «горожан» – о предстоящем манкунианском дерби
13:21
Бернарду Силва / Фото - marca.comХавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о звездном форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед очным противостоянием в рамках 11-го тура АПЛ.
Цитирует Бернарду Sky Sports.
«Думаю, что Роналду хорошо себя проявляет. В этом сезоне он помогает «Юнайтед» победными голами в концовках. Люди знают этого игрока, он может решить исход матча. Мы попытаемся остановить его и не дать ему забить в субботу. Но мы играем не против Криштиану, мы играем против «Манчестер Юнайтед». Мы сосредоточимся на своей работе. Конечно, Криштиану – громкое имя, всем это известно. Это еще одна игра – очень важная для нас, но лишь еще одна игра».
Матч МЮ – «Манчестер Сити» состоится 6 ноября. Начало – в 14.30.
Напомним, Роналду был признан лучшим футболистом октября в составе «Манчестер Юнайтед».
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