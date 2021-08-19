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Бернарду желает покинуть «Манчестер Сити». Хавбек бредит Испанией
27-летний португалец может оказаться в рядах «Барселоны»
15:39
Бернарду Силва / Фото - vbetnewsХавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва намерен уехать из Англии. Об этом сообщает Sports Illustrated.
27-летний португалец желает поиграть в чемпионате Испании. Боссы «Барселоны» предлагали «горожанам» вариант обмена игрока, но тех устраивает лишь продажа.
Соглашение Силвы с «Сити» действует до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
В минувшем сезоне Бернарду сыграл 45 матчей, забил 5 мячей и отдал 9 голевых передач.
Ранее сообщалось, что еще один испанский гранд заинтересован в трансфере Силвы.
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