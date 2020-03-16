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Бернат подписал новое соглашение с ПСЖ
Контракт испанца с французским грандом рассчитан до лета 2025 года
16 марта 21:35
Хуан Бернат / Фото - ligue1.com28-летний испанский защитник ПСЖ Хуан Бернат подписал новое соглашение с французским грандом. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
Теперь контракт футболиста с клубом будет действовать до лета 2025 года.
Напомним, Бернат защищает цвета ПСЖ с лета 2018 года после перехода из мюнхенской Баварии за €5 миллионов. В нынешнем сезоне сыграл за ПСЖ всего 3 матча из-за постоянных травм.
Ранее нападающий ПСЖ Анхель Ди Мария продлил контракт с клубом.