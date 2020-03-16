Бернат подписал новое соглашение с ПСЖ

Контракт испанца с французским грандом рассчитан до лета 2025 года

Хуан Бернат / Фото - ligue1.com

28-летний испанский защитник ПСЖподписал новое соглашение с французским грандом. Об этом сообщает официальныйклуба.Теперь контракт футболиста с клубом будет действовать до лета 2025 года.Напомним, Бернат защищает цвета ПСЖ с лета 2018 года после перехода из мюнхенской Баварии за €5 миллионов. В нынешнем сезоне сыграл за ПСЖ всего 3 матча из-за постоянных травм.Ранее нападающий ПСЖ