Беседин и Супряга почти восстановились. Участие Попова в зимних сборах – под вопросом
Главный врач «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о состоянии защитника Дениса Попова, а также нападающих Владислава Супряги и Артема Беседина.
У Владислава Супряги была травма передней поверхности бедра. Его реабилитация подходит к концу, он работает по индивидуальной программе и уже готов приступить к тренировкам в общей группе. Но поскольку первая часть сезона подходит к концу, сыграть уже не успеет.
Денис Попов сейчас проходит один из этапов восстановления за границей, чтобы разнообразить и сменить подходы и форму реабилитации. Что касается его участия в зимних сборах, то будем исходить из самочувствия Дениса и состояния его колена.
Нужно учитывать много факторов, помимо функициональной готовности, прежде чем возвращать игрока в общую группу. Будет проведена тестовая работа, сделаны повторные рентгенологические снимки.
Денис продолжает лечение, как и Артем Беседин, который уже начал беговую работу. Его колено нормально переносит нагрузки, и это большое достижение, что он уже побежал. Для его травмы такие темпы восстановления – это очень хорошо.
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