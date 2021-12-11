Беседин и Супряга почти восстановились. Участие Попова в зимних сборах – под вопросом

Денис Попов / Фото - ФК Динамо Киев

Главный врач «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о состоянии защитника Дениса Попова, а также нападающих Владислава Супряги и Артема Беседина.

Денис Попов сейчас проходит один из этапов восстановления за границей, чтобы разнообразить и сменить подходы и форму реабилитации. Что касается его участия в зимних сборах, то будем исходить из самочувствия Дениса и состояния его колена.

Нужно учитывать много факторов, помимо функициональной готовности, прежде чем возвращать игрока в общую группу. Будет проведена тестовая работа, сделаны повторные рентгенологические снимки.

Денис продолжает лечение, как и Артем Беседин, который уже начал беговую работу. Его колено нормально переносит нагрузки, и это большое достижение, что он уже побежал. Для его травмы такие темпы восстановления – это очень хорошо.